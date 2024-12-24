Elazığ\'da Süs Havuzları Buz Tuttu

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Elazığ'da soğuk hava ve don etkili oldu, süs havuzları buz tuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da etkili olan soğuk hava ve don nedeniyle Cumhuriyet Meydanındaki süs havuzları buzla kaplandı.

Elazığ'da Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından soğuk hava ve don etkili oldu. Sabah saatlerinde, özellikle Cumhuriyet Meydanında yer alan süs havuzları tamamen buzla kaplandı. Şehirdeki soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, suyun donması nedeniyle süs havuzlarının üzerinde buz tabakaları oluştu. Meteorolojik uyarılarla birlikte, vatandaşlar don olayına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Havanın soğuk olduğunu ifade eden vatandaşlardan Efecan Karadaş, " Sabah saatlerinde soğuk havadan dolayı okula ve işe gitmek çok zor. Hava çok soğuk" dedi.

Elazığ'daki soğuk havanın birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.