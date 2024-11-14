Elazığ\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

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ELAZIĞ'da, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İmam Efendi Bulvarı'nda meydana geldi. S.A. idaresindeki 23 HE 980 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Savrularak takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.)

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ Elazığ,