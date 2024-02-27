Elazığ'da tartışma sonucu okulda bıçakla yaralanan ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Elazığ'da tartışma sonucu okulda bıçakla yaralanan ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Elazığ\'da tartışma sonucu okulda bıçakla yaralanan ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da bir ortaokulda tartışan iki öğrenci arasında çıkan kavgada, M.P.K. adlı öğrenci Y.A'yı bıçakla yaraladı. Olayın ardından Y.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.P.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

27.02.2024 15:49  Güncelleme: 15:51
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Elazığ'da tartıştığı arkadaşı tarafından okulda bıçakla yaralanan ortaokul öğrencisi, hastaneye kaldırıldı.

Kırklar Mahallesi'ndeki bir ortaokulun 8. sınıfında eğitim gören erkek öğrenciler Y.A. (14) ve M.P.K. (14), henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.P.K, bıçakla Y.A'yı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci Y.A, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.P.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elazığ'da tartışma sonucu okulda bıçakla yaralanan ortaokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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