Elazığ'da Tilkiye Ciğer İkramı

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Elazığ'da aç kalan tilkiyi ciğerle beslediler

Yemek ararken lokantanın önüne gelen tilki ile ciğer arasında kedi girdi

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalarak şehir merkezine inen bir tilki, lokanta sahibi tarafından ciğerle beslenildi.

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde bulunan bir lokantada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aç kalarak şehir merkezine inen tilkiyi gören lokanta sahibi ciğer getirerek tilkinin karnını doyurdu. Karnını doyuran tilki bir süre sonra yeniden doğal alanına döndü.