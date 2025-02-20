Elazığ'da Tırlar Kar Yağışında Mahsur Kaldı

Elazığ'da kar yağışında yolda kalan tırlar, ekipler tarafından kurtarıldı
ELAZIĞ - Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tırlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Elazığ'da dün gece başlayan kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesinde ve Baskil Kayabeyli köyünde kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan tırlar, Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri tarafından iş makineleri tarafından çekilerek bulundukları alandan kurtarıldı.
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