Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Elazığ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarının yakalanması için çalışma yaptı. Yapılan aramalarda 706,58 gram toz esrar, hassas terazi ve 8 bin 600 lira ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli tutuklandı.

29.04.2024 16:31
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 706,58 gram toz esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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