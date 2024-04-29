Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 3 şüphelinin üst ve evlerinde yapılan aramada, 706,58 gram toz esrar, hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 600 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

1 şüpheli ise emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.