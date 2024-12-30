Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu S.O'nun uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.
Bulunduğu otobüsü yol kontrol noktasında durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında 1 kilo 429 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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