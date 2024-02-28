Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek, 22 kartuş, 14 bin 434 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

28.02.2024 18:31
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Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 4 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek, 22 kartuş, 14 bin 434 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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