Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının önlenmesi amacıyla sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamında belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Aramalarda, 24,98 gram sentetik uyuşturucu, 124 sentetik ecza, ruhsatsız tabanca ve 16 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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