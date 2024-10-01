Elazığ\'da Vaşak Görüntülendi

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Elazığ'da nesli tükenme tehlikesi altında olan 2 vaşak görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Palu ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 vaşak görüntülendi.

Palu ilçesine bağlı Hasbey köyünde aracıyla seyir halinde olan bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 2 yavru vaşak gördü. Cep telefonunu eline alan vatandaş, aracının içinden vaşakları çekmeye başladı. Bir süre bulundukları yerden kımıldamayan vaşaklar, daha sonra ağaçlık alana girerek gözden kayboldu.