Elazığ'da Yaban Domuzları Yiyecek Aradı - Son Dakika
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Elazığ'da Yaban Domuzları Yiyecek Aradı

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Elazığ'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yerine inip yiyecek aradı. Görüntüler kaydedildi.

17.12.2024 16:31
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Elazığ'da yiyerek arayan domuz sürüsü kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğada kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, gece saatlerinde Baskil ilçesi Topaluşağı köyüne indi. Evlerin etrafında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Elazığ'da Yaban Domuzları Yiyecek Aradı - Son Dakika

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