Elazığ'da yiyerek arayan domuz sürüsü kamerada
ELAZIĞ - Elazığ'da aç kalan yaban domuzları, yerleşim yeri yakınına inerek yiyecek aradı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Doğada kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, gece saatlerinde Baskil ilçesi Topaluşağı köyüne indi. Evlerin etrafında yiyecek arayan domuzlar daha sonra gözden kayboldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da Yaban Domuzları Yiyecek Aradı - Son Dakika
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