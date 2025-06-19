Elazığ'da Yangın: 1 Yaralı

ELAZIĞ'da, bir evin bahçesindeki odunlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1 kişi yaralandı.

Hicret Mahallesi Tadım Yolu Sokak'ta bulunan bir evin bahçesindeki odunlukta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülürken, 1 kişi hafif yaralandı. Yaralıya sağlık ekipleri tarafından olay yerine müdahale edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.