Elazığ'da Yangın: Ahır ve Depo Küle Döndü

ELAZIĞ'ın Karşıbağ köyünde çıkan yangında bir ahır ve depo, kullanılamaz hale geldi.

Merkez Mollakendi Beldesine Bağlı Karşıbağ köyünde, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bir evin ahır, depo ve kiler olarak kullanılan bölümü kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,