Elazığ'da zehirli örümcek görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da, zehirli örümcek türlerinden olan 'Uğur Böceği Örümceği' görüldü.

Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan 'Esus Cinnaberinus' Elazığ'ın Kozluk köyünde görüldü. Soy tehlikesi bulunduğundan IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümceği bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Böcek ardından doğada gözden kayboldu.