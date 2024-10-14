Elazığ'da Zehirli Uğur Böceği Örümceği Görüldü

Elazığ'da zehirli tür 'Uğur Böceği Örümceği' görüldü
ELAZIĞ - Elazığ'da, nadir zehirli örümcek türlerinden olan 'Uğur Böceği Örümceği' görüldü.
Halk arasında Zehirli Uğur Böceği Örümceği olarak bilinen ve nadir rastlanılan 'Esus Cinnaberinus' Elazığ'da görüldü. Soy tehlikesi bulunduğundan IUCN Kırmızı Listesinde tehlikedeki türler kategorisinde yer alan örümceği bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Böcek ardından doğada gözden kayboldu.
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