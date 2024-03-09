Elazığ'ın Baskil ve Keban ilçelerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu.
İlçe ve bağlı köylerde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı merkezde 5, yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştı.
Baskil Kaymakamlığı, kar yağışı nedeniyle ulaşımdaki aksamalar, tipi ve don riskine karşı vatandaşları uyardı.
Keban'da da ilçe merkezinde sağanak etkili olurken yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü.
Elazığ-Keban kara yolunun Yukarı Çakmak mevkisinde etkili olan kar yağışı ve sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen Kocaeli aday tanıtım toplantısında partiler arasında yumruk ve tekmeli kavga çıktı. Kavgayı bağırarak yatıştıran Özdağ, 'Bir daha partimde böyle bir şey istemiyorum. Terbiyesiz adamlar, Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?' dedi.
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