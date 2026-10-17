Elazığ Karakoçan'da motosiklet pikaba çarptı, sürücü yaralandı, kaza anı kamerada

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, önünde seyreden pikaba çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.