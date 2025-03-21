Elazığ Karla Kaplandı

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Elazığ'da kar yağışı etkisini artırdı, meteoroloji uyarı yaptı. Dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

21.03.2025 02:28
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Elazığ'da kar yağışı etkisini artırdı, kent beyaza büründü

ELAZIĞ - Meteorolojinin uyarı yaptığı Elazığ'da kar yağışı gece saati itibariyle etkisini artırdı, kent beyaza büründü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ'da kar yağışı etkisini artırdı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece etkisini artırdı. Yağışlar birlikte kent beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar ve sürücüler zor anla yaşadı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, buzlanma ve don olayı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Kaynak: İHA

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