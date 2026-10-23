Elazığ Kovancılar'da park halindeki traktör yangında kullanılmaz hale geldi

Elazığ Kovancılar'da park halindeki traktör yangında kullanılmaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesindeki Kaçar köyü Çaybağı mevkisinde, bir evin önünde park halindeki 23 ADU 020 plakalı traktörde nedeni henüz bilinmeyen bir yangın çıktı. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılmaz hale geldi.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde park halindeki traktörde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaçar köyü Çaybağı mevkisinde bir evin önünde park halinde bulunan 23 ADU 020 plakalı traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: AA
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