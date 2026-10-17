Elazığ Kovancılar\'da traktörle çarpışan otomobil araziye devrildi, 2 sürücü yaralandı

Elazığ Kovancılar'da traktörle çarpışan otomobil araziye devrildi, 2 sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Elazığ-Kovancılar karayolunun Tepebağ köyü mevkisinde traktör ile otomobil çarpıştı, 2 sürücü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle traktör yola, otomobil araziye devrilirken yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Elazığ-Kovancılar karayolunun Tepebağ köyü mevkisinde, M.T. idaresindeki 23 AD 789 plakalı traktör, İ.Ç'nin kullandığı 23 ABY 341 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle traktör yola, otomobil ise araziye devrildi.
Kazada, araç sürücüleri yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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