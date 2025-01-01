Elazığlılar 2025'ten Beklentilerini Sıraladı

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Vatandaşlar 2025'ten beklentilerini sıraladı

ELAZIĞ - Elazığ'da vatandaşlar yeni yıldan beklentilerini sıraladı. Beklentilerin başında mutluluk ve para geldi.

2024'ün bitişine ve 2025'in başlangıcına saatler kaldı. Bu çerçevede 2024'ü değerlendiren vatandaşlar yeni yıldan beklentilerini sıraladı. Beklentilerin başında mutluluk, aşk ve para oldu.

2024'ün kötü bir sene olduğunu dile getiren Berat Türker, "İnşallah 2025'de güzel şeyler olmasını temenni ediyorum. İlk olarak para sonrasında da aşk olmasını istiyorum" dedi.

2024'ün güzel geçtiğini aktaran Muhammed Emin Gökçalar, "Çok şükür güzel fetihler nasip oldu. Şam'da başımıza güzel şeyler geldi. Biraz da üzgünüz Filistin'de katliamlar arttı. Rabbim inşallah onlara da güzel şeyler nasip eder. 2025 yılında tekrardan güzel şeyler görmek isteriz. Filistin halkı ve Doğu Türkistan hakkında güzel şeyler duymak istiyoruz. Bayraktar'ın işlemleri devam ediyor. İnşallah onlarda güzel SİHA, İHA ve uçak yapar. İlerleyişlerini umut ediyoruz. Rabbim herkese mutlu huzurlu seneler nasip etsin" diye konuştu.

Miraç Türker ise " 2024 benim için kötü geçti aslında. Sınav stresi çok kötü geçti. 2025 yılının iyi geçmesini temenni ediyorum. 2025 yılında tabi ki beklentilerim üniversite hayatı, aşk, para, mutluluk bekliyorum" ifadelerini kullandı.