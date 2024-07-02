Elbistan'da Kamyonetten Düşen Demir Direkler İsabet Eden Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elbistan'da Kamyonetten Düşen Demir Direkler İsabet Eden Kişi Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, demir yüklü kamyonet ile tır çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan demir direkler, yol kenarında bulunan Ethem Aman'a isabet etti. Aman, hastaneye kaldırıldığı sırada maalesef hayatını kaybetti.

02.07.2024 12:03
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kamyonetten düşen demir direklerin isabet ettiği kişi hayatını kaybetti.

S.Ç. idaresindeki 38 AHY 032 plakalı demir yüklü kamyonet, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı mevkisinde tali yoldan ana yola çıkarken Elbistan- Nurhak yolunda seyreden T.K'nin kullandığı 06 DBK 512 plakalı tırla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan demir direkler yol kenarında bulunan Ethem Aman'a isabet ederek yaralanmasına sebep oldu.

Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aman, kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Elbistan'da Kamyonetten Düşen Demir Direkler İsabet Eden Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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