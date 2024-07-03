Elbistan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Elbistan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tarlaya devrilen otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. S.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan kontrollerde, araçtaki 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi ise ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine sevk edildi.

03.07.2024 15:39
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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

S.T. idaresindeki 06 BGZ 108 plakalı otomobil, Günaltı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, araçtakilerden 77 yaşındaki Fadime Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ve beraberindeki 3 kişi, ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elbistan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elbistan'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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