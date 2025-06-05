Elbistan'da Trafik Kazası: Baba ve Kızı Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu baba ve kızı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Salih Özer idaresindeki 46 AGG 519 plakalı otomobil, Elbistan- Çoğulhan bağlantı yolu, Çatova Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 46 D 7700 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özer ve 11 yaşındaki kızı Nisa Özer'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı anne Ü. Özer ile kimliği henüz tespit edilemeyen diğer sürücü ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.