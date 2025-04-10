Elektriğe Yüzde 25 Zam, Muhalefetten Tepkiler

EPDK'nın duyurduğu elektrik zammına muhalefetten tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Başarır "Halkı yakanlar sandıkta sönecek" ifadesini kullanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek "Memleketi karanlığa gömdüler" dedi.EnerjiPiyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) elektriğe yüzde 25zam yapıldığını açıkladı. Doğal gaz fiyatları için de bir artış yapıldığını duyuran EPDK, bugün itibarıyla yürürlüğe giren zamlara dair açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur."

EPDK, BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği Nisan ayı doğalgaz toptan satış fiyatına atfen de "Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 oranında artış söz konusudur. Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi

Açıklanan zamlar, muhalefetin tepkisine neden oldu.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, elektriğe yüzde 25 zam yapılmasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Aynı zamanda TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi olan Ateş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Bayraktar'a "Yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaz faturalarına yönelik öngörülen zam oranları ne kadardır" diye soran Ateş, "Seçimlerden önce oy kazanmak için elektrik ve doğal gaz faturaları düşük tutulmuştu. Şimdi bunun acısı çıkarılıyor" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır yüzde 25 elektrik zammına ilişkin, "Saray aydınlık, millet karanlıkta! Bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. En yakın zamanda ampulden kurtulacağımız için elektrik zamları sizi teğet geçecek! Bu zamlarla birlikte artık o 'ampuller' hiç yanmayacak! Halkı yakanlar, sandıkta sönecek!" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Miletvekili Gökan Zeybek de sosyal medya hesabından yaptığı açılamada Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun(EPDK) duyurduğu, elektriğe ve doğal gaza zam kararlarına tepki gösterdi. Zeybek, sosyal paylaşım platformu X'te, "Memleketi karanlığa gömdüler. Ekonomi programları bunlara kalırsa tıkır tıkır işliyor ama ellerini halkın cebinden çekmiyorlar. Şimşek'li geçen iki yılda elektriğe toplamda yüzde 94 zam... AYIP. Türk milleti bu yapılanları unutmayacak ve sizi tarihe gömecek" yazarak tepkisini dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Saray itibardan tasarruf etmesin diye vatandaş pahalı bir hayata mahkum ediliyor. Saray ve avanelerinin lokmaları büyürken vatandaşınki her gün küçülüyor. Memura, emekçiye kaşığın ucuyla zam veren iktidar, elektrikte konut abonelerine yüzde 25 zam yaptı. İnsafınız kurusun!" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ise X hesabında şu ifadelere yer verdi:

"Saatler önce 'ekonomide milletin aleyhine kampanya yapanları benim milletim affetmeyecek' diyen Erdoğan'ın tensipleri ile elektriğe;

-Konut abonelerine yüzde 25,

-Kamu ve özel hizmetlere yüzde 15,

-Sanayiye yüzde 10,

-Tarımsal faaliyetlere yüzde 12,4,

-Doğalgaza da yüzde 20

-24 arasında zam geldi!

Millet seni affetmeyecek!!!"

ANKA/ETO,CÖ

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