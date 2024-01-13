Elektrik arıza ekiplerinin zorlu mesaisi

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçeleri arasında kar ve tipi nedeniyle elektrik direklerinde meydana gelen arızayı gidermek için yola çıkan Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ekibi, olumsuz hava koşullarına rağmen müdahale ediliyor.

VEDAŞ ekibi, Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyü yakınlarında, kar yağışı ve tipiye rağmen meydana gelen arızaları gidermek için yoğun mesai harcıyor.

Gece gündüz demeden yaşanan elektrik arızalarını gidermek için yola koyulan ekipler, yer yer tipi ve fırtınaya yakalandı. Bütün engelleri aşarak köy ve mezraların elektrik sıkıntılarını gideren VEDAŞ ekibi, doğa koşullarına meydan okudu. Çektikleri çileyi cep telefonuyla görüntüleyen ekibin zorlu coğrafi koşullarını gözler önüne serdiler.