Elektrik Faturalarına Dev Zam Uyarısı

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarına devasa zamlar geleceğini belirterek, 495 liralık elektrik faturasının bin 184 liraya çıkacağını kaydetti. Yavuzyılmaz, "Elektrik faturası ne gelirse gelsin, vatandaşlarımızın tümünü bir zam fırtınası bekliyor" dedi.

" AK Parti'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-4" başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarında devasa zamların yapılacağını ileri sürdü. Yavuzyılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektrik tüketimi bin 49 lira ve üzerinde gelen konut abonelerinin elektrik faturalarına yüzde 96 zam geldi. Bin 49 lira elektrik faturası artık 2 bin 57 lira gelecek.

Kademeli bir şekilde diğer konut abonelerinin de elektrik tüketimlerinin sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu, değişken fiyat tarifesine dahil edileceği ve devasa zamlar yapılacağını tespit ettik. Yaptığımız hesaplamalara göre 495 lira ve üzerinde elektrik tüketimi olan konut abonelerine ilerleyen aylarda yüzde 140 oranında zam yapılacak ve 495 liralık elektrik faturası bin 184 liraya çıkacak.

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada, ilerleyen aylarda aylık elektrik tüketimi 495 lira ve üzerinde gelen konut abonelerinin elektrik fatura kademelerinin artırılacağı ve devasa oranlarda zam yapılacağını açıklamıştım. Genel Kurul'da AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın verdiği yanıtta, bir düzenlemeyle, 500 liranın üzerinde elektrik tüketimi olan konut abonelerinin faturalarının kademelerinin artırılacağıyla ilgili bir planlama yaptıklarını itiraf etti. Bu da önümüzdeki dönemlerde devasa oranda zam yapılacak demek. Elektrik faturası ne gelirse gelsin, vatandaşlarımızın tümünü bir zam fırtınası bekliyor.

Sabit fiyat tarifesinde iki kademe bulunuyor. Bunlardan biri aylık elektrik tüketimi 495 liranın altında olanlar, diğeri de 495 liranın üstünde olanlar. AK Parti önce aylık elektrik tüketimi bin 49 liranın üzerinde olanları değişken fiyat tarifesine dahil etti, şimdi EPDK'nin bu tablosundaki 495 liranın üzerinde elektrik tüketimi olanları da değişken fiyat tarifesine dahil ederek faturalarına devasa zam yapmayı planlıyor."