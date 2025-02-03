Elektrik Faturalarına Dev Zam Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Elektrik Faturalarına Dev Zam Uyarısı

Geniş Video İzle

CHP'li Yavuzyılmaz, 495 liralık elektrik faturasının 1.184 liraya çıkacağını açıkladı.

03.02.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarına devasa zamlar geleceğini belirterek, 495 liralık elektrik faturasının bin 184 liraya çıkacağını kaydetti. Yavuzyılmaz, "Elektrik faturası ne gelirse gelsin, vatandaşlarımızın tümünü bir zam fırtınası bekliyor" dedi.

" AK Parti'nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler-4" başlığıyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, elektrik faturalarında devasa zamların yapılacağını ileri sürdü. Yavuzyılmaz, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1 Şubat 2025 tarihinden itibaren elektrik tüketimi bin 49 lira ve üzerinde gelen konut abonelerinin elektrik faturalarına yüzde 96 zam geldi. Bin 49 lira elektrik faturası artık 2 bin 57 lira gelecek.

Kademeli bir şekilde diğer konut abonelerinin de elektrik tüketimlerinin sabit fiyat tarifesinden çıkarılıp, piyasa takas fiyatının geçerli olduğu, değişken fiyat tarifesine dahil edileceği ve devasa zamlar yapılacağını tespit ettik. Yaptığımız hesaplamalara göre 495 lira ve üzerinde elektrik tüketimi olan konut abonelerine ilerleyen aylarda yüzde 140 oranında zam yapılacak ve 495 liralık elektrik faturası bin 184 liraya çıkacak.

Meclis Genel Kurulu'nda yaptığım konuşmada, ilerleyen aylarda aylık elektrik tüketimi 495 lira ve üzerinde gelen konut abonelerinin elektrik fatura kademelerinin artırılacağı ve devasa oranlarda zam yapılacağını açıklamıştım. Genel Kurul'da AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın verdiği yanıtta, bir düzenlemeyle, 500 liranın üzerinde elektrik tüketimi olan konut abonelerinin faturalarının kademelerinin artırılacağıyla ilgili bir planlama yaptıklarını itiraf etti. Bu da önümüzdeki dönemlerde devasa oranda zam yapılacak demek. Elektrik faturası ne gelirse gelsin, vatandaşlarımızın tümünü bir zam fırtınası bekliyor.

Sabit fiyat tarifesinde iki kademe bulunuyor. Bunlardan biri aylık elektrik tüketimi 495 liranın altında olanlar, diğeri de 495 liranın üstünde olanlar. AK Parti önce aylık elektrik tüketimi bin 49 liranın üzerinde olanları değişken fiyat tarifesine dahil etti, şimdi EPDK'nin bu tablosundaki 495 liranın üzerinde elektrik tüketimi olanları da değişken fiyat tarifesine dahil ederek faturalarına devasa zam yapmayı planlıyor."

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Elektrik Faturası, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik Faturalarına Dev Zam Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Ege’deki depremler sonrası İzmir’den gelen görüntü tedirgin etti Ege'deki depremler sonrası İzmir'den gelen görüntü tedirgin etti
15:19 Çiftlik Bank davasında Tosuncuk’a 45 bin yıl hapis cezası Çiftlik Bank davasında Tosuncuk'a 45 bin yıl hapis cezası
15:18 PKKPYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz PKK/PYD terör örgütü elebaşı Abdi: Özerklik değil, merkezi olmayan bir devlet istiyoruz
13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
00:01 Kızılcık Şerbeti’ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil Kızılcık Şerbeti'ndeki sahne bakanlığı harekete geçirdi: Doğru değil
23:18 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP’ye katıldı Cemal Enginyurt ve Salih Uzun CHP'ye katıldı
22:08 Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı Sandalyede ölü bulunan şahsın katil zanlısı olan kadın, kameralardan yakalandı
21:50 Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü Dolmuş şoförlerinin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
21:21 İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp ’hodri meydan’ dedi İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayıp 'hodri meydan' dedi
21:13 Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’u 3-2 mağlup etti Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti
20:57 İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı
20:47 Putin’den Trump’a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak Putin'den Trump'a övgü dolu sözler: Hepsi sahibinin ayaklarına çöküp kuyruklarını sallayacak
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 16:24:40. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrik Faturalarına Dev Zam Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.