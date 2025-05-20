Elektrik Kaçağı Can Aldı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılan Nurettin Ünaler (59), hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ereğli ilçesi Belkaya Mahallesi'nde Sulukuyu yaylasında meydana geldi. Nurettin Ünaler, süt sağmak için ahıra girdi. Ünaler, süt sağma makinesindeki elektrik kaçağından akıma kapılıp, hayatını kaybetti. Ünaler'in cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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