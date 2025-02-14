Elektronik Ticari Defter Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Elektronik Ticari Defter Dönemi Başlıyor

Şirketler, 2026'dan itibaren bazı defterlerini elektronik ortamda tutacak.

14.02.2025 10:30
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İşletmelerin muhasebesiyle ilgili olmayan pay, yönetim ve müdürler kurullarının karar ile genel kurul ve müzakere defterleri de elektronik ortamda tutulacak.

Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarınca hazırlanan "İşletmenin Muhasebesiyle İlgili Olmayan Ticari Defterlerin Elektronik Ortamda Tutulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, işletmeler pay, yönetim ve müdürler kurullarının karar ile genel kurul ve müzakere defterlerini de elektronik ortamda tutmakla yükümlü olacak.

Kuruluşu 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren ticaret siciline tescil edilen şirketler ile 15 Kasım 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ"in ilgili maddesinde sayılan anonim şirketlerin, söz konusu defterlerini elektronik ortamda tutmaları gerekecek. Bunların dışında kalan şirketler de ihtiyari olarak defterlerini elektronik ortamda tutabilecek. Ancak bu durumda defterlerin tamamı elektronik ortamda tutulacak.

Kuruluşundan itibaren defterlerini elektronik ortamda tutacak şirketlerde defterler, şirketin ticaret siciline tescili ile eş zamanlı olarak elektronik defter sisteminde oluşturularak aktif hale getirilecek.

Fiziki durumdaki defterlerini elektronik ortamda tutma yükümlülüğü kapsamına giren şirketler ise yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren en geç iki ay içinde notere başvurarak fiziki defterlerin kapanış onayını yaptıracak.

Tebliğ, 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Finans, Güncel, Maliye, Hukuk, Son Dakika

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