Elif Akyüz'ün Cenazesi Defnedildi - Son Dakika
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Elif Akyüz'ün Cenazesi Defnedildi

Elif Akyüz\'ün Cenazesi Defnedildi

Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

25.11.2024 16:47
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Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebeğin, yüksekten düşerek yaşamını yitiren teyzesi Elif Akyüz'ün (27) cenazesi toprağa verildi.

Akyüz'ün cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Altınova Mahallesi'ndeki baba evine helallik için götürülen Akyüz'ün cenazesi daha sonra aynı mahalledeki Yeni Cami'ye getirildi.

Taziyeleri kabul eden baba Latif Güler ve abla Aslı Tatar tabuta sarılarak gözyaşı döktü

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye, Akyüz'ün yakınları, Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün ve vatandaşlar katıldı.

Dün, Altınova Mahallesi'nde yaşayan Elif Akyüz (27), 5 katlı binanın 3. katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle zemine düşmüş, yüksekten düşme ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Akyüz'ün olay yerinde öldüğü belirlenmişti.

Akyüz'ün cesedi, incelemenin ardından otopsi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü. Elif Akyüz'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Tekirdağ'da cinsel istismara uğraması ve darbedilmesi sonucu 8 Eylül'de hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Sıla Y, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altında tutulduğu yoğun bakım ünitesinde 7 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Teyze Elif Akyüz, Sıla ve 5 yaşındaki ablasının velayetini alabilmek için bebek ölmeden önce Tekirdağ 4. Aile Mahkemesi'nde dava açmıştı.

Kaynak: AA

3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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