Elif Ceren'e Gönüllü Annelerden Destek - Son Dakika
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Elif Ceren'e Gönüllü Annelerden Destek

Elif Ceren\'e Gönüllü Annelerden Destek
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Evlilik hazırlığındaki öksüz Elif Ceren'e gönüllü annelerin desteğiyle çeyiz ve nakdi yardım verildi.

Mersin'de evlilik hazırlığı yapan öksüz Elif Ceren Mersinli'ye, gönüllü annelerin desteğiyle hazırlanan çeyiz, altın ve nakdi yardım takdim edildi.

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yürütülen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında, 21 yaşındaki Mersinli için çeyiz hazırlandı.

TDV Mezitli Şubesi Kadın Kolları tarafından yürütülen hazırlık sürecine gönüllü anneler katkı verdi.

Hayırseverlerin desteğiyle alınan küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, yatak, yorgan, yastık ve sandık çeyizinin teslimi için TDV Mezitli Şubesi'nde tören düzenlendi.

"İyilik ve güzellik adına ne varsa biz oradayız"

İl Müftüsü Mustafa Topal, programdaki konuşmasında, hayırlı, önemli ve kıymetli bir işe şahitlik ettiklerini söyledi.

TDV'nin aile kurumunu destekleme çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu belirten Topal, şöyle konuştu:

"Türkiye Diyanet Vakfı Mezitli Şubesi Kadın Kollarımızın kendiliğinden böyle bir projeyi ortaya koyması ziyadesiyle değer verilecek bir husus. Onun için kadın kollarımızı tebrik ediyorum. Bu merasimle destek verdiğimiz evlenecek olan gençlerimizi tebrik ediyoruz. Evlilikleri hayırlı olsun. Yakınlarını kutluyoruz. Cenabıhak onları mesut ve bahtiyar eylesin. Biz daima memleketimiz için iyilik ve güzellik adına ne varsa oradayız."

Mezitli İlçe Müftüsü Recep Çarpar da projeye katkı verenlere teşekkür etti.

TDV Mezitli Şubesi Kadın Kolları Sorumlusu Meryem Kır ise çeyiz hazırlanmasına gönülden destek veren annelere minnettar olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edilen törende, öksüz Elif Ceren Mersinli ile nişanlısı Çağrı Alparslan Bulut'a, çeyiz, altın hediyeleri ve toplanan nakdi yardım verildi.

Evlilik hazırlığındaki çifte Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edilen programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı İsmet Yavuz da katıldı.

Kaynak: AA

Elif Ceren, Evlilik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elif Ceren'e Gönüllü Annelerden Destek - Son Dakika

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