Elmalı'da İçme Suyu Hattı Yenileniyor - Son Dakika
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Elmalı'da İçme Suyu Hattı Yenileniyor

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 1200 metrelik içme suyu hattı yenilenecek, altyapı sorunları çözülecek.

10.03.2025 17:16
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde tarihi sokak ve evlerinin yer aldığı Toklular ve Camiatik mahallelerinde kullanım ömrünü tamamlamış bin 200 metrelik içme suyu hattı yenilenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerinin yapacağı çalışmayla su kaçaklarına neden olan eskimiş boruların yamaçta yer alan evlerin temellerine sızarak verdiği zararın önüne geçilecek.

İçme suyu hattı yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla aynı hat üzerinde kanalizasyon altyapı çalışmaları da yapılacak.

ASAT Elmalı Şube Müdürü Bilal Bayram, Toklular Mahallesi Pınarbaşı mevki olarak bilinen bölgede Pınarbaşı ve Ala Mescit Geçidi sokaklarında altyapı yenileme çalışmalarını başlattıklarını belirtti.

Bölgenin Elmalı'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğuna değinen Bayram, toplam bin 200 metre içme suyu hattının yenileneceğini daha önceden de bu bölgede iki bin metrelik içme suyu hattının yenilendiğini ifade etti.

Toklular Mahallesi Muhtarı Fatih Kılınç ise mahallenin altyapısı eski olduğu için sürekli arıza meydana gelerek, sızıntılara neden olduğunu dile getirdi.

Bu sızıntıların, yollara sırtı olan evlerin altlarına zarar verdiğini belirten Kılınç, "Yollarda parkelerde sürekli bozulma oluyordu. Ne kadar arızalar onarılsa da kalıcı çözüm olmuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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