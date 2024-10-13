Antalya'nın Elmalı ilçesinde pikap ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Hüseyin Sarıca'nın kullandığı 07 Z 5826 plakalı pikap ile Aytaç Özen idaresindeki 07 BIF 075 plakalı motosiklet, Bayralar Mahallesi'nde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle pikap ile motosiklet alev aldı.
İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Özen ile pikapta bulunan İbrahim Solmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Sarıca ise Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Elmalı'da Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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