Elon Musk, Çin'de otonom sürüş teknolojisi için görüşmelerde bulundu - Son Dakika
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Elon Musk, Çin'de otonom sürüş teknolojisi için görüşmelerde bulundu

Elon Musk, Çin\'de otonom sürüş teknolojisi için görüşmelerde bulundu

Tesla'nın sahibi Elon Musk, Çin'de otonom sürüş teknolojisinin piyasaya sürülmesi için siyasi yetkililerle görüştü. Çin Başbakanı Li Çiang ile yapılan görüşmede, Tesla'nın Çin'deki başarısı ve işbirliği vurgulandı. Musk, Tesla'nın otonom sürüş teknolojilerinin Çin'de kullanılabilmesi için izin talebinde bulundu. Tesla'nın Şanghay'daki giga fabrikasında yılda 1 milyon elektrikli araç üretiliyor ve fabrika genişletme planları yapıyor.

28.04.2024 21:52
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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın sahibi Elon Musk, otopilot teknolojisinin ileri versiyonu otonom sürüş teknolojisini piyasaya sürebilmek için Çin'de siyasi yetkililerle görüştü.

Ülkenin kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Musk, Pekin'de Çin Başbakanı Li Çiang ile bir araya geldi.

Başbakan Li, görüşmede, Çin'in büyük ölçekli pazarının yabancı firmalara daima açık olacağını belirterek, piyasaya daha fazla erişim ve daha iyi hizmet güvencesi sağlayacaklarını vurguladı.

Li, Tesla'nın Şanghay'da kurduğu "giga fabrika"nın ve ülkedeki satış başarısının Çin ile ABD arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin "başarı örneği" olduğunun altını çizdi.

Otonom sürüş "yakında"

Musk da görüşmede, Tesla'nın daha fazla kazan-kazan sonucu için Çin ile işbirliğini derinleştirmek üzere yeni adımlar atmaya hazır olduğunu ifade etti.

Başbakan Li'yi Şanghay Parti Sekreterliğini yürüttüğü dönemden bu yana tanıdığını dile getiren Musk, yeniden bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.

Şirket kaynakları, Musk'ın görüşmede Tesla'nın otonom sürüş teknolojilerinin Çin'de kullanılabilmesi için izin talebinde bulunduğunu belirtiyor.

Sosyal medya platformu X'te Çinli Tesla kullanıcısının, otopilot ve denetimli tam otonom sürüş (FSD) opsiyonlarının Çin'de hizmete girip girmeyeceğine dair sorusuna "Yakında olabilir." yanıtını verdi.

Öte yandan Tesla'nın Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Grace Tao da Musk'ın ziyaretiyle aynı günde Çin'in resmi yayın organı Halkın Günlüğü gazetesinde yayınladığı makalede otonom sürüşün yeni enerji araçları sektörü açısından "kilit büyüme motoru" olacağını savundu.

Tesla'nın giga fabrikasında yılda 1 milyon elektrikli araç üretiliyor

Tesla, otonom sürüş yazılımlarının ilk kez 4 yıl önce yayımladığı güncellemeyle hizmete sunmuştu ancak söz konusu teknolojiler, yasal düzenlemelerdeki farklılıklar nedeniyle Çin'de kullanılamıyordu.

Tesla'nın 2019'de üretime başlayan Şanghay'daki giga fabrikası, şirketin ABD dışındaki en büyük üretim tesisi konumunda bulunuyor.

Burada üretilen araçlar Çin dışında Asya Pasifik, Avrupa ve ABD'ye ihraç ediliyor.

Şirket, yılda 1 milyon elektrikli otomobil üretebilen fabrikayı 450 bin ilave kapasite ile genişletmeyi planlıyor.

Sanayi ve tedarik zincirinde yerlilik oranı yüzde 95 olan fabrikadaki çalışanların yüzde 99'unu Çin vatandaşları oluşturuyor.

Kaynak: AA

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