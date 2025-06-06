Elon Musk'tan Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika
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Elon Musk'tan Trump'a Sert Eleştiri

06.06.2025 02:02
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Elon Musk, Trump'ın azledilmesi ve yerine JD Vance'in geçmesi gerektiğini savundu.

(ANKARA)- Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra ABD Başkanı Donald Trump ve vergi tasarısı ile ilgili sert açıklamalar yapan ABD'li iş insanı Elon Musk, Donald Trump'ın görevden alınması çağrısına destek vererek yerine  Başkan Yardımcısı JD Vance'in  geçmesi gerektiğini belirtti.

Musk, X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Trump'ın azledilmesi ve yerine halen Başkan Yardımcılığı görevini yürüten JD Vance'in gelmesi gerektiğini savundu. Musk, Ian Miles Cheong adlı kullanıcının, "Başkan mı, Elon mı? Kim kazanır? Benim param Elon'a. Trump görevden alınmalı ve JD Vance onun yerine getirilmeli." şeklindeki paylaşımına, "Evet." diyerek destek verdi.

Perşembe günü, Trump ve Musk'ın ilişkisi çok kamuya açık bir şekilde hızla dağıldı. Başkan, Alman Şansölyesi Friedrich Merz ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede gazetecilere, son zamanlarda başkanın imza attığı politika tasarısına karşı bir kampanya yürüten Musk'a "çok şaşırdığını" ve "çok hayal kırıklığına uğradığını""söyledi.

Buna karşılık Elon Musk sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Başkan Trump'ın Kasım 2024 seçim zaferinin arkasında kendisinin olduğunu ve  Trump'ın hüküm giymiş finansçı Jeffrey Epstein ile bağları olduğunu iddia etti. Musk, "Gerçekten büyük bombayı atma zamanı, Trump Epstein dosyalarında yer alıyor. Bu dosyaların kamuoyuna açıklanmamasının gerçek nedeni bu. Bu gönderiyi gelecek için işaretleyin. Gerçek ortaya çıkacaktır."

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elon Musk'tan Trump'a Sert Eleştiri - Son Dakika

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