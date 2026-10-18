EMADDER Başkanı Uğurlu, 4,5 milyon emekçi için Meclis'ten kademeli emeklilik istedi - Son Dakika
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EMADDER Başkanı Uğurlu, 4,5 milyon emekçi için Meclis'ten kademeli emeklilik istedi

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EMADDER Başkanı Uğurlu, 4,5 milyon emekçi için Meclis\'ten kademeli emeklilik istedi
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EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, Ankara'da kademeli emeklilik talebiyle yapılan açıklamada 4,5 milyon emekçinin mağduriyeti için çözüm istedi. Uğurlu, 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası sigortalılar arasındaki farkın adaletsiz olduğunu savunarak Meclis'ten yasa istedi.

(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, kademeli emeklilik talebiyle Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde düzenlenen açıklamada, "Biz ayrıcalık değil, hakkımızı istiyoruz. Aynı çalışma hayatının içinde bulunan, aynı primleri, hatta daha fazlasını ödeyen emekçilerin ayrıştırılmasını kabul etmiyoruz. 4,5 milyon emekçinin mağduriyeti için çözüm istiyoruz" dedi.

EMADDER üyeleri, kademeli emeklilik düzenlenmesi talebiyle Ulus'taki Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından EMADDER Genel Başkanı Mihriban Uğurlu açıklama yaptı.

Uğurlu, 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrasında sigortalı olanlar arasında oluşan emeklilik farkına değinerek, bir günlük farkın 17-20 yıllık emeklilik farkına yol açmasının adaletsiz olduğunu savundu. EYT düzenlemesiyle emeklilik hakkı kazananlara karşı olmadıklarını vurgulayan Uğurlu, başka bir kesimin mağduriyetinin devam etmesine itiraz ettiklerini söyledi.

Kademeli emeklilik talebinin ayrıcalık değil, hak arayışı olduğunu belirten Uğurlu, "Bir kesimin mağduriyetini çözmek, başka bir kesimin mağduriyetini kader haline getirmek adaletin neresinde, vicdanın neresinde, kul hakkının neresindedir? Yasalar insan için vardır. Adalet, birinin hakkını verirken diğerinin hakkını yok saymamaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZ BORÇLU DEĞİL, ALACAKLIYIZ"

Uğurlu, bazı çalışanların 10 bin ila 12 bin gün prim ödemesine rağmen emeklilik için yıllarca daha beklemek zorunda kaldığını belirterek, "Daha fazla çalışana ödül vermesi gereken emeklilik sistemi, nasıl oluyor da daha fazla çalışana ceza veriyor? Emeklilik hakkı piyango değildir. Emeklilik, insan hayatının ve alın terinin karşılığıdır" diye konuştu.

Yaklaşık üç buçuk yıldır taleplerini duyurmak için mücadele ettiklerini ve randevu beklediklerini ifade eden Uğurlu, emekçilerin işsizlik, sağlık sorunları ve geçim sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını söyledi. Uğurlu, "Biz artık beklemek değil, hakkımız olan adaletin bir an önce tesis edilmesini istiyoruz. Biz borçlu değil, alacaklıyız" dedi.

Kamu kaynaklarının kullanımına da değinen Uğurlu, emeklilikte adalet talep edenlere "bütçe" yanıtı verilmesine tepki göstererek, "Para söz konusu olduğunda nasıl hesap soruluyorsa emek söz konusu olduğunda da hesap sorulsun. Peşin ödedik primlerimizi. Bizler borçlu değil, alacaklıyız" ifadelerini kullandı.

"BİZ MECLİS'TEN ÇÖZÜM İSTİYORUZ"

Çözümün TBMM'de üretilmesi gerektiğini belirten Uğurlu, siyasi partilere çağrıda bulunarak, "Biz Meclis'ten kavga, kaos değil, çözüm istiyoruz. Milletvekillerinden slogan değil, yasa bekliyoruz. Bizi seçimden seçime hatırlamayın. Artık söz değil, sonuç görmek istiyoruz" diye konuştu.

Uğurlu, açıklamasını, "Bu mücadele yalnızca emeklilik mücadelesi değildir. Bu, onurlu bir adalet mücadelesidir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: ANKA
PolitikaAnkaraGüncelEmekçiEylülSon Dakika

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