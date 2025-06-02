Emek ve Özgürlük İttifakı Toplandı

(ANKARA) - Emek ve Özgürlük İttifakı bileşenleri, Ankara'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin katıldığı buluşmada, Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda çözüm süreci, iktidarın muhalefet üzerindeki baskı politikaları ile ittifakın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar masaya yatırıldı. Katılımcılar, ortak mücadele ve dayanışma vurgusu yaparak, yeni dönem çalışmalarının yol haritasını belirledi.