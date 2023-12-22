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Emekli adliye personeli kedisine merdiven yaptı - Son Dakika
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Emekli adliye personeli kedisine merdiven yaptı

Bolu'da yaşayan emekli adliye personeli Selim Akça, evinde beslediği kedisinin dışarıya rahatça çıkabilmesi için balkondan bahçeye tahtadan merdiven yaptı. Akça'nın bu yöntemi mahalle halkı ve hayvanseverler tarafından beğenildi.

22.12.2023 - 10:35,
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BOLU'da, emekli adliye personeli Selim Akça(64), evinde beslediği 'Boncuk' isimli kedisinin dışarıya rahatça gidip gelebilmesi için 1'nci kattaki apartman dairesinin balkonundan bahçeye tahtadan merdiven yaptı. Akça, Kedinin evin dışında gezmesi ve tuvaletini yapması için, evden dışarıya rahatça gidip gelmesi için böyle bir sistem yaptım. Balkonda yuvası ve yemekleri var. Kedim bu sayede dışarıya rahatlıkla gidip gelebiliyor dedi.

Emekli adliye personeli Selim Akça, Tabaklar Mahallesi Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerindeki apartman dairesinde beslediği 'Boncuk' isimli kedisinin evin dışında da rahatça gezebilmesi için ilginç bir yöntem buldu. Apartmanın 1'inci katında oturan Akça, kedisinin binanın önündeki bahçede ve dışarıda da gezip, dolaşıp tekrar evine dönebilmesi için balkondan bahçeye uzanan merdiven yaptı. Balkonda korunaklı bir kulübesi ve yemekleri bulunan sevimli kedi, merdiven sayesinde bahçeye inip gezerken, daha sonra yine merdivenle balkondaki yuvasına çıkabiliyor. Akça'nın kedisi için bulduğu yöntem mahalle halkıyla hayvanseverlerin de beğenisini kazandı.

Kedisinin evin dışında da rahatça gezebilmesi için merdiven yaptığını belirten Akça, 'Yaz aylarında yaylada duruyoruz. Orada 2 tane kedimiz vardı. Kış mevsiminde kent merkezinde apartman dairesindeki evimize geliyoruz. Kedinin evin dışında gezmesi ve tuvaletini yapması için, evden dışarıya rahatça gidip gelmesi için böyle bir sistem yaptım. Balkonda yuvası ve yemekleri var. Kedim bu sayede dışarıya rahatlıkla gidip gelebiliyor. 2 tane kedimiz vardı, kardeşti bunlar bir tanesi kayboldu diye konuştu.

Emekli adliye personeli kedisine merdiven yaptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Emekli adliye personeli kedisine merdiven yaptı - Son Dakika
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