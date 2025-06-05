Emekli Hakimden Sosyal Tesis İptali Dava Açılıyor

(ANKARA) - Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok, bazı emekli askerlerin askeri sosyal tesislere ve orduevlerine girişini yasaklayan düzenlemenin iptali için dava açacağını bildirdi.

Üçok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Emekli askerlerin Askeri Sosyal Tesislere, Orduevlerine girişini yasaklayan Milli Savunma Bakanlığı'nın idari işlemi ve Sosyal Tesislere girişlerinin keyfi bir biçimde yasaklanmasına gerekçe yapılan kanun ve yönetmeliklerin ilgili maddelerinin iptali için, Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle İdare Mahkemesinde dava açıyorum.

İnsan Hakları Sözleşmesine, Anayasamıza ve hukuka aykırı olarak hiç bir yasal gerekçeye dayanmaksızın keyfi bir biçimde kendilerinin eksikliklerini ortaya koyan emekli askerlerin Orduevlerine girişlerini yasaklayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımı. Kim olduğunu açıklamaktan korkan, MSB kaynaklarının bilgilerine sunarım."