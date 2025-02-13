Emekli İmamın Çeyizcilik Hikayesi - Son Dakika
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Emekli İmamın Çeyizcilik Hikayesi

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Sivas'ta emekli imam Davut Ata, 30 yıldır çeyiz sektöründe dürüst ticaret yapıyor.

13.02.2025 14:02
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30 yıldır çeyizcilik yapan emekli imam: "İşimizi güzel yaptığımız sürece Allah bereketini veriyor"

SİVAS - Sivas'ta 25 yıl imamlık yaptıktan sonra ticarete atılan emekli imam, yıllardır çeyiz sektöründe hizmet veriyor. Son 30 yıldır esnaflık yapan emekli imam, ticaretin de tıpkı imamlık gibi insanlara doğruyu göstermek olduğunu söylüyor.

1982 yılında Sivas'a imam olarak atanan ve uzun yıllar bu görevi sürdüren emekli imam Davut Ata, çeyiz ticaretine başlama sürecini anlattı. Memleketi Denizli'den getirdiği çeyiz ürünlerini köylerdeki kadınlara ulaştırarak ticarete ilk adımını attığını belirten emekli imam, imamlıkta olduğu gibi ticarette de dürüstlüğü ilke edindiğini belirtti. Ticarete atılma sürecinde imamlığın kendisine kattığı değerleri kaybetmediğini belirten Ata, "25 yıl boyunca insanlara doğru yolu göstermeye çalıştım. Ticarette de aynı anlayışı benimsedim. Aldatıcı olmamaya, müşteriye kaliteli ürün sunmaya her zaman özen gösterdim Ticaret, Peygamberimizin de mesleğiydi. Dürüstçe çalıştığın müddetçe ticarette ilerleme kaydedildiğini gördüm" dedi.

"Ticaret bizim için bir destek oldu"

Memur maaşıyla yedi çocuğunu okutmanın zor olabileceğini söyleyen Davut Ata," Sivas'ta evlendim, eşim de Sivaslıdır. Yedi çocuğumuz var. Altı kızımı evlendirdim, bir oğlum ise üniversite okuyor. Eşim Kur'an kursu hocasıydı ve çok sayıda hafız yetiştirdi. Memur maaşıyla yedi çocuğu okutmak, büyütmek ve onlara iyi imkanlar sağlamak zor olabilirdi. Bu nedenle ticaret bizim için bir destek oldu ve çocuklarımızı daha rahat okutabilmemizi sağladı" şeklinde konuştu.

"Çeyizcilik emek isteyen, mücadele gerektiren bir iş"

Yıllar sonra bile müşterilerinin imam olduğunu öğrenince şaşırdığını belirten Ata," Ticarete başladığımda görevli olduğumu kimseye söylememeye gayret gösterdim. Çünkü bunun insanlarda yanlış anlaşılmaya sebep olabileceğini düşündüm. Hala yıllardır hesabı açık olan müşterilerim, 15 yıl sonra imam olduğumu öğreniyor. Yanıma gelen bir ahbabım 'Hocam' diye hitap edince müşteriler soruyor: 'Hocam, sen ne hocasısın?' Ben de eskiden camide görev yaptığımı söyleyince çok şaşırıyorlar. Çoğu müşterim belki de benim emekli imam olduğumu bilmiyor. Öğrendiklerinde ise takdir ediyorlar. Çünkü çeyizcilik emek isteyen, mücadele gerektiren bir iş. Çeyiz işi deyince biz burada biraz daha nevresim üzerine yoğunlaşıyoruz. Müşterilerimizin getirdiği ölçülere göre nevresim dikimi yapıyoruz. Nüfus arttıkça çeyiz mağazaları da çoğalıyor. Ama biz işimizi güzel yaptığımız sürece Allah bereketini veriyor" dedi.

Kaynak: İHA

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