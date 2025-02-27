Emekli Öğretmen Kocaoğlu'na Veda - Son Dakika
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Emekli Öğretmen Kocaoğlu'na Veda

Kemalettin Kocaoğlu, 42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra öğrencileriyle karanfillerle uğurlandı.

27.02.2025 10:16
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Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulundan emekliye ayrılan öğretmen Kemalettin Kocaoğlu (65), okuldan karanfillerle uğurlandı.

Yaklaşık 42 yıl Fen Bilgisi öğretmenliği yapan Kocaoğlu, son dersine girmenin hüznünü yaşadığını belirterek, "Mesleğe doyamadım. Tek sebep bu güzel çocuklar. Sevgili öğrencilerim sizleri çok seviyorum rabbim sizlere zihin açıklığı versin yolunuz, bahtınız açık olsun. Bu ülkenin en büyük zenginliği sizlersiniz ileriki yıllarda sizleri çok iyi yerlerde göreceğime kalben inanıyorum." diye konuştu.

Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokul Müdürü Sezgin Tuna da Kemalettin öğretmenin birçok okulda hizmet verdiğini anlatarak, "Hayatının 19 yılını ilçemizde, 6,5 yılını ise okulumuzda geçiren hocamız 65 yaşını doldurduğu için bugün okulumuzdan ayrılıyor. Kendisine öğrencilerim, velilerim ve okulumuz adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrencilerde de Kemalettin öğretmenleriyle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Daha sonra Kemaletin Kocaoğlu, karanfillerle uğurlandı.

Kaynak: AA

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