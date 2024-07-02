Emekliler ve memurlar enflasyon oranını bekliyor - Son Dakika
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Emekliler ve memurlar enflasyon oranını bekliyor

SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, TÜİK'in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını bekliyor. Ancak kök ücreti 10 bin liranın altında kalan yaklaşık 3,7 milyon emekli için enflasyon oranı maaşlarda çok az yansıyacağı için anlamsız olacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme hükümlerine göre zam alacaklar.

02.07.2024 12:41
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(ANKARA) - SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklileri, TÜİK'in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranını bekliyor. Kök ücreti 10 bin liranın altında kalan yaklaşık 3,7 milyon emekli için ise yarın açıklanacak enflasyon oranı, maaşlarında ya hiç ya da çok az yansıyacağı için bir anlam ifade etmeyecek.

Memur, memur emeklileri ile SSK ve Bağkur emeklilerinin gözü TÜİK'in yarın açıklayacağı haziran ayı enflasyon oranında... TÜİK, yarın haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıklayacak. TÜİK, geçtiğimiz 5 ay için toplam enflasyon oranını yüzde 22.72 olarak açıklamıştı.

Piyasa beklentileri haziran ayında enflasyonun yaklaşık yüzde 3 gerçekleşeceği yönünde. Eğer bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık TÜFE yüzde 26.40 olacak.

Bu durumda SSK ve Bağkur emeklileri yasa gereği yüzde 26.40 oranında enflasyon farkı maaşlara "zam" olarak yansıyacak. Ancak yaklaşık 3.7  milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök ücretleri 10 bin liranın altında kaldığı için zam oranı yüzde 26.40'tan daha düşük olacak.

Bir SSK emeklisinin kök maaşı 8 bin lira ise yüzde 26.40 zamla maaşı 2 bin 112 lira eklenerek, 10 bin 112 liraya çıkacak. Kök ücreti 7 bin 500 TL ise bin 980 lira artacak ve ve kök ücreti 9 bin 480 liraya çıkacak ancak bu ücret 10 bin liraya tamamlanacak ve 10 bin lira maaş almaya devam edecek.

31 Mart yerel seçimleri öncesi iktidar tarafından, SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıkları düşük kaldığı için maaşları 10 bin liraya çıkarıldı, ancak Hazine tarafından karşılanan bu artış kök ücrete yansıtılmadı.

Bu nedenle kök ücretleri düşük olan emekliler için  yarın açıklanacak enflasyon oranı bir anlam ifade etmeyecek. Kök ücretleri 10 bin TL'nin altında 3,7 milyon emekli olduğu belirtiliyor.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları

Memur ve memur emeklilerine zam ise yetkili sendikanın imzaladığı toplu sözleşme hükümlerine göre yansıtılacak. Toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için yüzde 15 artış zam verilmesi nedeniyle ikinci 6 ay için memur ve memur emeklilerinden bu oran düşülecek ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyona göre artış belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu yüzde 3 olarak açıklanırsa memur ve memur emeklilerine yüzde 20.90 oranında enflasyon farkı, bir diğer ifadeyle "zam" yansıtılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu oranlar üzerine herhangi bir "refah payı" eklenmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: ANKA

Memur, Zam, Ssk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emekliler ve memurlar enflasyon oranını bekliyor - Son Dakika

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