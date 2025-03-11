Emeklilere Bayram İkramiyesi Yetersiz

(ANKARA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, emeklilere verilmesi planlanan 4 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirterek, "Bu rakamın en az bir maaş olacak şekilde revize edilmesi gerekmektedir" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilerin bayram ikramiyelerinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılacağına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu açıklamıştı. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan HÜDA PAR Genel Başkan Vekili ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini belirterek, emeklilere verilmesi plananlanan 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesinin revize edilmesini talep etti. Demir, şöyle konuştu:

"Emekliler maaşlarına en son yapılan zamla birlikte temel ihtiyaçlarını karşılamakta ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Emekli maaşı enflasyonun etkisiyle hızla erimektedir. Emekliler temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. 2025 yılı ocak ve şubat aylarında açıklanan enflasyon oranları emeklilerin alım gücünü de düşürmüştür. Bayramda emeklililere verilmesi planlanan 4 bin TL'lik ikramiye ise yetersizdir. Bu rakamın daha önce de dile getirdiğimiz gibi en az bir maaş olacak şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Böyle bir düzenleme emeklilerin daha rahat bir bayram geçirmelerini sağlayacak ve maddi sıkıntılarının bir nebze olsun azalmasına katkı sunacaktır."