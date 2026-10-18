Emeklilikte Adalet Derneği kademeli emeklilik için 1 günlük farkı Ankara\'da açıkladı

(ANKARA) - Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri, kademeli emeklilik düzenlemesi talebiyle Ankara Ulus Atatürk Anıtı önünde açıklama yaptı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara, "Bir an evvel bu adaletsizliği giderin" çağrısı yaptı. Muhalefet temsilcileri de fonlara ve faize kaynak ayrılmasını eleştirerek, kademeli emeklilik için kaynak bulunmasını istedi.

Emeklilikte Adalet Derneği üyeleri, Ulus Atatürk Anıtı önünde toplandı. Eyleme, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aylin Yaman, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal, DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de destek verdi.

"BİR AN EVVEL BU ADALETSİZLİĞİ GİDERİN"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, adaletin paylaşımda, yönetimde ve yargıda olmazsa olmazları olduğunu vurgulayarak, emeklilikte de adaleti savunduklarını söyledi. Erbakan, emeklilikte adaletin sağlanması için bugüne kadar EMADDER'e destek verdiklerini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunduklarını belirterek, konunun destekçisi ve takipçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Fatih Erbakan, "İşe giriş tarihleri arasında bir gün fark olan iki insandan birinin diğerinden 17 sene önce emeklilik hakkına kavuşması, bir gün fark nedeniyle diğerinin 17 sene beklemek zorunda olması kesinlikle adil bir yaklaşım değildir. Bu sorunun giderilmesi, acilen çözülmesi gereklidir. Buradan yetkililere, hükümete biz de çağrıda bulunuyoruz: Bir an evvel bu adaletsizliği giderin" diye konuştu.

Kaynak ve imkanların bulunduğunu ancak paylaşımda adaletsizlik yaşandığını savunan Erbakan, devlet bütçesinden faize 2,7 trilyon lira, 8 imtiyazlı holdinge yaklaşık 1,5 trilyon lira aktarıldığını ve kamudaki israfın yılda yaklaşık 2 trilyon liraya ulaştığını ileri sürdü.

Bu kaynakların emeklilere ve emekçilere aktarılması gerektiğini savunan Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, eğer bu sorunu iktidar çözmezse biz çözeceğiz. İlk seçimde gelip inşallah bu adaletsizliği gidereceğiz" dedi.

"ÜLKEYİ SORDURURKEN PARA VAR, KADEMELİ EMEKLİLERE Mİ YOK?"

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, emeklilikte kademeli düzenleme talebine ilişkin yaptığı konuşmada, "Türkiye'de hak verilmez, Türkiye'de hak alınır" ifadelerini kullandı.

EYT sürecini örnek gösteren ve EYT'lilerin örgütlü mücadele sayesinde haklarını kazandığını belirten Özdağ, benzer bir mücadelenin kademeli emeklilik talebi için de yürütülmesi gerektiğini söyledi.

İktidarın sorunları çözerken yeni mağduriyetler yarattığını savunan Özdağ, 5 bin prim günü ve 3 bin 600 günle kısmi emeklilik taleplerinin karşılanmadığını söyledi. Selçuk Özdağ, "Bir günle 17 yıl geç emekli olmak? Allah'tan reva mı böyle bir şey? Bunlar sizden lütuf istemiyorlar ki. Bunlar kendilerine adaletsizlik yapılmasını istemiyorlar. Ne istiyorlar? 'Adil olun. Kademeli emeklilik' diyorlar iktidara" dedi.

Özdağ, "Fona gelince, ülkeyi soydururken para var, değil mi?" diye sorarak, fon kriziyle ilgili iddiaların araştırılması için Meclis araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Türkiye'nin borç ve faiz yükünü eleştiren Özdağ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni denetim ve hesap verebilirlik sorunlarının kaynağı olarak nitelendirerek, kademeli emeklilik düzenlemesinin hayata geçirilmesi için muhalefetin ortak mücadele yürüteceğini kaydetti.

"FONCULARA, FAİZCİLERE BULDUKLARINI KADEMELİ EMEKLİLİK İSTEYENLERE DE BULMAK ZORUNDALAR"

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin de saflarının "kademeli emeklilik" isteyenlerin yanında olduğunu vurguladı. Geçen günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı'yla yolculuk ettiğini söyleyen Şahin, "Kendisini dinleyince haklı gerekçeleri olduğunu gördüm. Ama o haklı gerekçelerini şu fon vurgunuyla ve faize ayırdıkları parayla yan yana koyduğunuzda kademeli emeklilik isteyenlere söyleyecek tek bir sözleri bile yok" diye konuştu.

Şahin, 2027 bütçesinde faiz ödemeleri için 3,9 trilyon lira ayrıldığına dikkati çekerek, kaynak bulunmadığı yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Şahin, "Fonculara bulduklarını, faizcilere bulduklarını kademeli emeklilik isteyenlere de bulmak zorundalar. Burada sadece bir tercih meselesi var" dedi.

Muhalefet olarak kademeli emeklilik talebi karşılanana kadar mücadele edeceklerini vurgulayan Şahin, Emeklilikte Adalet Derneği üyelerinin yürüttüğü mücadelenin 81 ile yayılmasını ve Meclis'te çıkarılacak bir yasayla sonuçlanmasını umduğunu dile getirdi.

"BU KONUYU BİR SEÇİM MALZEMESİ OLARAK KULLANMAYIN"

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Aylin Yaman, kademeli emeklilik talebini Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ve bütçe görüşmelerinde gündeme getireceklerini belirterek, tüm muhalefetin bu konuda ortak mücadele yürüteceğini söyledi.

8 Eylül 1999'da işe girenlerle 9 Eylül 1999'da işe girenler arasında 17 yıl emeklilik farkı bulunmasının kabul edilemez olarak nitelendiren Yaman, iktidara çağrıda bulunarak kademeli emekliliğin seçim malzemesi yapılmamasını istedi. Yaman, "2027 yılına kalmadan, bu bütçede kademeli emekliliğe ayrılan rakamı görmeliyiz. Bunun hemen uygulanmasını ve yürürlüğe girmesini talep etmeliyiz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI BİR İMZA ATAR, KADEMELİ EMEKLİLİK SORUNUNU ÇÖZER"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeron işçiler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yürütülen mücadelelerin sonuç verdiğini hatırlatarak, kademeli emeklilik talebinin de örgütlü mücadeleyle karşılanabileceğini söyledi. Gürer, "Muhalefet milletvekilleri olarak Meclis'te sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Ama şunu bilin: İsterse bu akşam Cumhurbaşkanı bir imza atar, kademeli emeklilik sorununu çözer, bitirir. Yani bu iş bir günde olur. Çünkü Meclis'te 600 milletvekiliyiz. Çoğu arkadaşım gibi ben de onlarca kanun teklifi, Meclis araştırması ve soru önergesi veriyorum. Sürekli sizi gündeme getiriyoruz. Ancak Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda. Eğer onlar da kanun teklifini yarın getirirlerse uygulamaya hazırız" diye konuştu.

"FONLARA KAYNAK VAR, KADEMEYE YOK MU?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal da "Biliyoruz, iktidar bize arkasını döndü. Çünkü girdikleri, kol kola girdikleri sınıf sermaye sınıfı, değil mi? Emekçiler yok sayılıyor. Biz bu Ulus Meydanı'nı uzun zamandır hep dolduruyoruz. Bir gün fark için 17-20 yıl daha fazla istemiyoruz. Bu hak mıdır? Bu adaletsizlik midir? Sosyal güvenlikte adalet olmazsa devlette adalet olmaz. Fon krizinde biz nerelere, ne kadar paralar gittiğini izliyoruz. Fonlara kaynak var, kademeye yok mu? Kademeli emekliliğe de ya bulacaksınız, ya bulacaksınız" dedi.