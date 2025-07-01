Ememem'in Çatlakları İyileştirme Sanatı - Son Dakika
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Ememem'in Çatlakları İyileştirme Sanatı

Ememem\'in Çatlakları İyileştirme Sanatı
01.07.2025 11:15
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Fransız sanatçı Ememem, çatlakları sanatla onararak şehre iyileştirme duygusu katıyor.

SÜMEYYE DİLARA DİNÇER-DAMLA DELİALİOĞLU - Ünlü Fransız anonim sokak sanatçısı Ememem, Ankara'nın kendisine ilham verdiğini ifade ederek, "Benim için bu çatlaklar, sanki şehirde iyileştirilmesi gereken, özen gösterilmesi gereken bir yara gibi." dedi.

"Çatlakları İyileştirme Sanatı" adını verdiği kentsel sanatıyla tanınan Ememem, sanatına ilk başladığı dönemi, tasarımlarını nasıl yaptığını AA'ya anlattı.

Ememem, 20 yıldan uzun süredir mozaik üzerinde çalıştığını, bu işi ise 2016'da yapmaya başladığını söyleyerek, önce evde tamir işleri yaptığını kaydetti.

"Daha sonra mozaikleri farklı bir şekilde nasıl kullanabiliriz diye düşünmeye başladım. Daha sonra kamu alanlarında, 'flaking' yani kaldırım pansumanlarını yapmaya başladık." diyen Ememem, 2012'de Fransa'nın Lyon kentinde bir atölyesi olduğunu ve atölyesinin önündeki kaldırım çatlaklarını küçük kırmızı fayanslarla doldurmaya başladığını anlattı.

Ememem, yıllar sonra atölyesinin önünde karşılaştığı çukuru da seramikle onardığını belirterek, "Ondan sonra fark ettim ki benim evim atölyenin önündeydi ama aslında o sokaktan geçen herkese ait bir eser olmuştu. Dolayısıyla onlara hediye etmiş gibi hissettim." dedi.

Kaldırımlarda gördüğü çatlaklar hakkında, "Benim için bu çatlaklar, sanki şehirde iyileştirilmesi gereken, özen gösterilmesi gereken bir yara gibi." ifadesini kullanan Ememem, yaptığı çalışmaları "pansuman" olarak nitelendirdi.

"Bizim için tek ifade biçimi bu"

Ememem, tasarımlarında daha çok roma mozaikleri kullandığını, zaman zaman büyük boyutlarda çalışmalar yaptığını aktararak, küçük bir çukurun mozaik ile onarılmasının insanların hayal gücüne bir katkıda bulunduğunu söyledi.

"İnsanlar, mozaiklere bakarak farklı hayaller kurabilir." diyen Ememem, şunları kaydetti:

"Çatlakları İyileştirme Sanatı adını verdiğimiz bu kaldırım pansumanları, kendimize, çevremize ve komşulara özen göstermekle, onlara iyi davranmakla ilgili. Bizim için bir nevi şiirsel bir ifade, bizim için tek ifade biçimi bu."

Ememem, spontane olarak çalışmanın zor olduğunu, çalışmalarını yapmadan önce çukurların ya da çatlakların ölçülerini aldığını ve daha sonra atölyede kompozisyon kurduğunu anlattı.

Tasarımların tamamlanmasının ardından, gece geç saatlerde mozaiklerin montajını yaptığını söyleyen Ememem, bu zamana kadar, İrlanda, Norveç, Almanya, İtalya, İspanya, Türkiye, ABD'de de kaldırımlara tasarımlarını yaptığını belirtti.

Ememem, yıl sonuna doğru Çin'de tasarımlarını yapmayı planladığını söyleyerek, "Benim hayalim, Ay'ın yüzeyinde bulunan çukurlardan birine mozaik yapmak. Ama henüz nasıl olacağını bulamadım." dedi.

"Sanatçının değil, eserin ön planda olması daha mantıklı"

Çukurlara uygun tasarımlarını yaparken, cam hamuru, fayans, çakıl taşı, seramik gibi malzemeler kullandığını dile getiren Ememem, tasarımların üzerine basıldığı için, insanların kaymamasına özen gösterdiğini ve ona uygun malzemeler kullandığını anlattı.

Ememem, "Dayanıklılığı ve uzun süreli olarak yaşaması bizim için önemli. Bunun için en uygun materyallerde seramik ve mozaik oluyor." diye konuştu.

Anonim olmayı tercih etmesine ilişkin ve mahlas olarak "Ememem" adını kullanmasına soruya, "Sanatçının ya da zanaatçının kişiliğinin değil de, eserinin ön planda olması bana daha mantıklı geliyor." yanıtını verdi.

"Ankara çok güzel bir şehir, bana çok ilham verdi"

Ememem, dünyanın birçok yerinde, bu sanatın yayıldığına işaret ederek, "Bizim de ilk başlarken amacımız buydu. Bende kendimden çok, kişiliğimden çok flakingi ön plana çıkarmak istiyorum." dedi.

"Ememem" mahlasını seçmede, motosikletin çıkardığı sesten esinlendiğini ve bunun özel hayatı hakkında paylaştığı tek bilgi olduğunu söyleyen sokak sanatçısı Ememem, Ankara'nın büyük bir şehir olduğunu ve yaşayan bir kent olduğu için kırık ve çatlakların burada da olduğunu kaydetti.

"Ankara çok güzel bir şehir, bana çok ilham verdi." diyen Ememem, insanlardan, tasarımlarına dair olumlu geri dönüş aldığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ememem'in Çatlakları İyileştirme Sanatı - Son Dakika

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