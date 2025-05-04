EMEP'ten Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika
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EMEP'ten Özgür Özel'e Saldırıya Kınama

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınadı ve olayın aydınlatılmasını istedi.

04.05.2025 17:08
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(ANKARA) - Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti.

Seyit Aslan, sosyal medya hesabından "Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınıyor, aydınlatılmasını talep ediyoruz" başlıklı yazılı açıklama yayımladı. Aslan'ın açıklaması şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrası Taksim AKM çıkışında gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, İçişleri Bakanlığı saldırganın geçmişte iki çocuğunu öldürdüğü, iki çocuğunu da yaraladığı; ayrıca hırsızlık ve tehdit suçlarından sabıkalı olduğu ve 2020'de şartlı tahliye ile serbest bırakıldığı bilgisini paylaştı.

Bu ülkede AİHM ve AYM kararlarına rağmen Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Can Atalay gibi pek kişi tahliye edilmezken, ağır suçlar işlemiş kişiler serbest bırakılıyor ve yeni suçlara zemin hazırlanıyor. Saldırının organize bir planın parçası olup olmadığı derhal ve eksiksiz şekilde açığa çıkarılmalıdır. Ayrıca, iktidarın muhalefeti hedef haline getiren ve toplumu kutuplaştıran dili, böylesi provokatif saldırıların önünü açmaktadır. Saldırı tüm yönleriyle aydınlatılmalı, sorumlular hesap vermelidir."

Kaynak: ANKA

Seyit Aslan, Özgür Özel, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EMEP'ten Özgür Özel'e Saldırıya Kınama - Son Dakika

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