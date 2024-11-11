Kütahya'nın Emet ilçesindeki ormanlık alanda kendiliğinden yetişen kavak ağaçları, sonbahar mevsimi renklerine büründü.
İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Düşecek köyü yakınlarındaki ormanlık alanda, yeşil çam ağaçları arasında bulunan kavaklarının sarı, kahverengi ve kırmızı tonlarına bürünen yaprakları görüntülendi.
Dronla kaydedilen kavakların rengarenk yaprakları güzel manzaralar oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Emet'teki Kavaklar Sonbahar Renklerinde - Son Dakika
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