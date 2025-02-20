Emin Gümüşkaya Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Akciğer yetmezliği nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden sinema, tiyatro oyuncusu ve yönetmen Emin Gümüşkaya'nın cenazesi Bursa'da toprağa verildi.

Gümüşkaya'nın cenazesi, Bursa Devlet Tiyatrosu'ndaki törenin ardından Emir Sultan Camisi bahçesine getirildi. Burada, sanatçının çocukları ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Emin Gümüşkaya'nın cenazesi, Emir Sultan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından, Emir Sultan Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, sanatçının ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.