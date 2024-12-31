Emine Berk, Türkiye Birincisi Oldu

Sarayönü ilçesindeki Mehmet Büyükeğen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Emine Berk, Siyer-i Nebi Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu.
Lise son sınıf öğrenci Berk, yarışmada umre ödülünün yanı sıra 23 bin lira para ödülü kazandı.
Okul idaresi ve öğretmenleri, başarısı dolayısıyla öğrencilerini tebrik etti.
Endülüs Okuma Projesi
Sarayönü ilçesinde uygulanan Endülüs Okuma Projesi'nde başarı elde edildiği bildirildi.
Proje kapsamında öğrenciler arasında kitap okuma alışkanlığının artırılması ve okuma kültürünün geliştirilmesi hedefleniyor.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, projeye katkı veren öğretmen ve öğrenciler tebrik edildi.
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