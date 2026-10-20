Emniyet Müdürü Sula, Edirne Lisesi\'nde öz güven ile egonun karıştırıldığını söyledi

Sahne performansları ve kişisel gelişim söyleşileriyle tanınan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Sula, Edirne Lisesi öğrencileriyle bir araya gelerek öz güven, popüler kültür ve etkili iletişim üzerine deneyimlerini paylaştı.

Sula, "Edirne Gençlik Buluşmaları" kapsamında okulun konferans salonunda düzenlenen "İnsana Yolculuk" konulu seminerde öğrencilerle buluştu.

Gençlerin popüler kültürden ve sosyal medyadan önemli ölçüde etkilendiğini belirten Sula, bu etkinin zaman zaman öz güven ile ego kavramlarının karıştırılmasına yol açtığını söyledi.

Öz güven sahibi olmanın başkalarını küçümsemek anlamına gelmediğini vurgulayan Sula, "Kendinizi ezdirmeyeceksiniz ancak kimseyi de boş yere ezmeyeceksiniz." dedi.

Gençlerin popüler kültürün olumsuz etkilerinden uzak durması ve kendi değerlerinin farkına varması gerektiğini ifade eden Sula, bu amaçla öğrencilerle bir araya geldiğini kaydetti.

Kendisinin "bilgi aktaran bir konuşmacıdan çok, gençlerin bazı gerçekleri fark etmelerine yardımcı olan biri" olduğunu belirten Sula, öğrenme sürecinde dinlemenin önemine dikkati çekti.

Bir konunun anlatılmasının herkesin aynı düzeyde öğrenmesini sağlamadığını dile getiren Sula, şöyle konuştu:

"Bu dünyada hiç kimse, öğretmenleriniz de dahil, bir başkasına doğrudan bir şey öğretemez. Eğer öyle olsaydı YKS'de bütün öğrenciler aynı puanı alırdı. Çünkü herkese aynı konular anlatılıyor. O halde asıl mesele öğretmek değil, öğrenmektir. Bu salondaki en iyi dinleyici, en akıllı bireydir. Bir ortamın en değerli kişisi dinleyendir. İnsan önce söylediği sözü kendisi dinlemeli ve anlamalıdır. Kendinize söylemediğiniz hiçbir söz karşı tarafa ulaşmaz."

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nail Yılmaz, Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.